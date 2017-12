Théo Calméjane, Deux sur la balançoire & Charli XCX

On est le jeudi 21 décembre, et aujourd’hui on rencontre Théo Calméjane, dessinateur de bande dessinée en residence au centre de simulation du CHU d’Angers. Il nous parle de son travail mené là-bas.

On rencontre également Philippe Rolland de la compagnie Les Arthurs. Il nous parle de leur prochaine pièce « Deux Sur La Balançoire » !

Pour nous en parler:

Théo Calméjane, dessinateur de bande dessinée.

Philippe Rolland de la compagnie Les Arthurs

Également au programme :

La chronique musicale de Geoffray.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !

(Image: illustration de Théo Calméjane)