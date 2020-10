Terre des Sciences et Ouvrir l’horizon

Du 2 au 12 octobre se tenait la Fête de la Science, un évènement national de médiation scientifique auprès du grand public qui se décline à l’échelle départementale. Chez nous c’est Terre des Sciences qui coordonne l’évènement. Nous en avons discuté, ainsi que du reste de leurs actions en cours et à venir, avec Lucie et Hélène.

On accueille également notre premier chroniqueur de la saison, et pas n’importe lequel puisque c’est Hugo, ancien bénévole et ancien service civique, qui a profité de son passage à Angers pour repasser derrière notre micro.

Enfin Clémence a pu discuté avec Patrick Harivel, comédien faisant partie du comité de pilotage d’Ouvrir l’horizon, une action solidaire, humaine et artistique partagée qui propose des paniers artistiques.