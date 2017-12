On est le lundi 18 décembre, et aujourd’hui on écoute un reportage sur le vernissage de l’exposition « Technologie Nom Féminin » qui s’est déroulé ce jeudi 14 décembre à l’Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers.

Également au programme :

La chronique de noël de Max.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !