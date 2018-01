SPÉCIAL PREMIERS PLANS: Juré étudiant, Elsa Maria Jakobsdottir & films d’école

On est le mercredi 17 janvier, et aujourd’hui nous sommes encore une fois en direct de la Cité des Congrès pour notre premier plateau au Festival Premiers Plans 2018.

On reçoit Lilamay et Charlotte qui font parties du Juré étudiant à Premiers Plans. Elles viennent nous parler de leur travail et de la sélection de cette année.

On écoute également une interview de Elsa Maria Jakobsdottir, une jeune réalisatrice danoise présente au Festival Premiers Plans. Elle a notamment réalisé « Atelier » et « Mégaphone ».

Thibault et Bernay sont encore allés se faire une séance des films d’école diffusés cette année et nous parlent de ce qu’ils en ont pensé.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !