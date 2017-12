Protection de l’enfance, Premiers Plans & première fois

Posted on

On est le mardi 12 décembre, et aujourd’hui écoute un reportage sur la protection de l’enfance réalisé par Sandrine et Mayliss. Elles se sont rendu à une manifestation nationale contre de nouvelles politiques de protection de l’enfance.

On écoute également un reportage Murmure réalisé à l’occasion du festival Premiers Plans 2017. Celui-ci interview Naël Marandin, comédien, réalisateur et scénariste français présent lors de cette édition.

Pour répondre à nos questions :

Un reportage par Sandrine et Mayliss.

Un reportage Murmure sur le Festival Premiers Plans 2017.

Également au programme :

La chronique de la première fois de Bernay.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !