Poésie & la chronique du lundi ce soir dans le sous-marin

Nous recevons dans cette émission Gwenn Froger critique et rédacteur culturel angevin. Il nous parlera des variations autours de Hérodiade et du Faune, dans le cadre de diptyque Mallarmé qui se déroulera le 30 et 31 octobre à 20 heures au théâtre le quai. Evenement artistique et littéraire à ne pas manquer.

S’en suivra la chronique hebdomadaire de Maxime, pleine d’humour, autour du thème de la radio. Quoi de plus pragmatique comme choix en soit pour notre média?

Nous mettons le projet 21 à l’honneur en fin d’émission dans le cadre du Budget participatif. N’oubliez pas de voter sur le site https://ecrivons.angers.fr/

Vous avez jusqu’au 22 octobre.

Mélodie pour la technique/ Margaux pour l’animation