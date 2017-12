On est le mardi 19 décembre, et aujourd’hui on rencontre Geneviève Coiffard, membre de la coordination des opposants à l’Aéroport Notre Dame des Landes. Elle nous parle des dernières avancés du projet d’aéroport.

On rencontre également Bertrand Février de la maison de quartier Les Trois Mâts pour nous parler de leur événement « Jours à jouer » du 2 au 7 janvier 2018. La structure mettra à disposition un univers de jeux pour petits et grands (plateau, multimédia, en bois, pour petits, billard, stratégie, de rôle…).

Pour nous en parler:

Geneviève Coiffard , membre de la coordination des opposants à l’ Aéroport Notre Dame des Landes .

