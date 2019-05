Nichoir vision & Le sport en Anjou: une exposition des archives départementales

Dans ce podcast vous pourrez retrouver l’ITV avec Freddy Pineau, passionné de nature et inventeur du Nichoir Vision. Nichoir vision c’est une association qui propose des Kits pour scolaires et particuliers de nichoirs pour mésanges. Des nichoirs pas comme les autres puisque par le biais d’un système de trappes, réfléchies et conçues par Freddy Pineau et Alain Rossi, vous pouvez observer depuis chez vous ce qu’il se passe dans le nid. Le dispositif ne nécessite aucunes caméras et ne met pas en danger l’espèce. En effet le but est d’observer pour apprendre à protéger ces oiseaux qui souffrent de l’activité humaine. Retrouvez toutes les informations ici, vous pouvez commander votre Kit si le concept vous intéresse.

Retrouvez également une ITV avec Guenaelle Barbot, responsable des actions scientifiques et culturelles- Médiation auprès de tous les publics pour les archives départementales du Maine et Loire. Nous avons pu échanger sur l’exposition « Tous au sport en Anjou », une exposition qui retrace l’histoire du sport dans le département.

Maxime fait son retour avec une chronique sur son voyage au Maroc, au coeur des montagnes de l’atlas, le hamam…

Margaux pour l’animation, Etienne pour la technique et la programmation musicale