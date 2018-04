Meute, effet papillon & harcèlement de rue

On est le mardi 10 avril, et aujourd’hui on discute avec les membres de la fanfare techno Meute lors d’une interview enregistrée par Marie, juste avant leur performance au Festival des Z’Eclectiques le samedi 31 mars !

Pour nous en parler:

Meute lors du Festival des Z’Eclectiques.

Egalement au programme:

Quentin nous parle de l’effet papillon.

nous parle de l’effet papillon. Bernay nous parle du harcèlement de rue.

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.