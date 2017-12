Médaille du bénévolat, Quazar, raclette & musiques de noël

On est le mardi 19 décembre, et aujourd’hui on rencontre Abdoulaye Diakhoumpa de l’UMPS. Ils viennent nous parler de leur travail récemment récompensé par la médaille du bénévolat.

On rencontre également Bernard Moreau porte parole de Quazar, un centre Lesbien, Gay, Bi, Trans sur Angers. Il vient nous parler du communiqué de presse publié concernant leur changement d’adresse.

Pour nous en parler:

Bernadette Blaineau de l’association Filalinge.

Abdoulaye Diakhoumpa de l’UMPS.

Bernard Moreau porte parole de Quazar.

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie .

. La chronique de musique de noël de Paul.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !