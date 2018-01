Marabout Orkestra, La Péniche & rites matrimoniaux

On est le mercredi 10 janvier, et aujourd’hui rencontre Johann Guillard, saxophoniste et compositeur du groupe Marabout Orkestra. Ils jouent au Jokers ce soir, ils nous parlent de cet événement et de leur travail.

On rencontre également Arnauld Jegou, gérant de La Péniche qui nous parle des conséquences de l’arrêté municipal qui vise à fermer l’établissement à 2H plutôt que 7H.

Pour nous en parler:

Johann Guillard , saxophoniste et compositeur du groupe Marabout Orkestra.

, Arnauld Jegou, gérant de La Péniche.

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie.

__________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !