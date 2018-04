MaAuLa Records, Doctoriales 2018 & Ambroise Paré

On est le mercredi 4 avril, et aujourd’hui on rencontre Antoine et Mathieu du label MaAuLa Records. Ils viennent nous parler de leur travail et des artistes qu’ils produisent mais également des prochaines dates de concert qu’ils organisent.

On écoute également un reportage Murmures réalisé par Mathieu lors des Doctoriales 2018 de l’Université d’Angers.

Pour nous en parler:

Antoine et Mathieu du label MaAuLa Records.

Egalement au programme:

Lucie nous parle ce soir d’Ambroise Paré, chirurgien et anatomiste français.

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.