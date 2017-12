On est le mercredi 29 novembre, et aujourd’hui on rencontre Denis Péan du groupe Lo’Jo. Il vient nous parler de ses inspirations, mais également de leur nouvel album et de leur date au Chabada à Angers le 16 décembre.

Pour répondre à nos questions :

Denis Péan, du groupe Lo’Jo.

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !