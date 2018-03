Les Z’eclectiques, radios associatives & thèse de sociologie.

On est le lundi 26 mars, et aujourd’hui on rencontre Victor Laplanche, chargé de communication et d’action culturelle pour les Z’eclectiques. Il vient nous parler aujourd’hui de la programmation musical de l’édition de printemps qui se déroule le samedi 31 mars au Théâtre Foirail à Chemillé.

On écoute également un reportage réalisé à l’occasion des Assises du journalismes 2018, sur le thème des radios associatives.

Pour nous en parler:

Victor Laplanche, chargé de communication et d’action culturelle pour les Z’eclectiques

Egalement au programme:

Max des Imposteurs nous parle de sa thèse en sociologie.

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.