Les amis d’Hubert & l’association Lazare

Retrouvez ici une émission consacrée à l’entraide et au partage.

Nous recevons Adèle Debost présidente et fondatrice des amis d’Hubert. Le but de cette entreprise est de permettre des échanges intergénérationnels autour d’activités et de loisirs qui correspondent à chaque individu. Vous pouvez devenir membre ou bénéficiaire de cette aventure humaine sur le site les amis d’Hubert ou en contactant Adèle au

Vous pourrez également écouter un reportage murmure sur l’association Lazare, au travers du témoignage de Pierre-George et Delphine, qui partagent leur maison avec les plus démunis. Un reportage qui donne une belle leçon d’humanité.

Brice à la technique/ Etienne à la programmation/ Margaux à l’animation