Le collectif Wow & Thylacine

Nous avons pu interviewer Florent Barat membre du collectif bruxellois Wow. Le collectif Wow c’est une tribu, une bande de potes, une horde d’artistes qui explorent différent univers et différents médiums. Depuis quelque temps, ils organisent des lives radiophoniques avec Piletta Louise un texte écrit par Florent Barat. Bien plus qu’une simple histoire racontée, plongez vous dans un univers de créations sonores hors du commun. Piletta remix sera présent au jardin de verre à Cholet le 24 janvier à partir de 20 heures. Vous pouvez réserver ici.

Retrouvez également William Rezé, que l’on connait mieux sous le nom de Thylacine, compositeur qui a commencé à faire entendre parler de lui avec différents Eps entre 2012 et 2015 et des performances scéniques remarquées. Egalement à l’origine de différents projets, comme Transsiberian, sorti à la fin de l’année 2015. Trassiberian c’est un voyage dans le train du même nom et à travers la Russie dont est tiré un album composé et enregistré dans le train, ainsi qu’un documentaire réalisé par David Ctiborsky qui retrace cette épopée. Puis vient la réalisation de deux longs métrages, suivi d’un morceau et d’un clip depuis l’Ukraine, et enfin un nouvel album, Roads vol. 1, enregistré en trois mois lors d’un voyage dans une caravane aménagée en studio mobile à travers l’Argentine.

Thibault pour l’interview de Thylacine/ Maxime chroniqueur/ Etienne pour la programmation musicale/ Mélodie pour la technique/ Margaux à l’animation