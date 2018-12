Le Bastringue & les mots d’automne

Retrouvez ici:

L’interview de Mélanie Darras membre de l’association le Bastringue qui fête sa 18ème et dernière édition au château du Plessi-Macé du 7 au 9 décembre.

L’association promeut depuis 2011 les artistes et les créateurs de votre région à travers des expositions et des spectacles vivants. Un évènement convivial pour petits et grands, à ne pas manquer.

Vous pouvez également réserver des places pour vos enfants afin qu’ils participent à des ateliers créations en compagnie des artisans à l’adresse suivante: lebastringue@gmail.com ou au 07 68 38 16 57.

Maxime vous offre pour sa première chronique de décembre, un poème sur les mots de l’automne voir peut être même de ses maux.

Dans le cadre des reportages murmure, Tiphanie est partie à la rencontre de l’association la banque alimentaire du Maine et Loire.

Joakim à la technique, Etienne à la programmation, Margaux à l’animation.