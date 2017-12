Le Bastringue Général, Jeunes et citoyens, coutumes matrimoniales & Ichon

On est le mercredi 06 décembre, et aujourd’hui on rencontre Mélanie de l’association Le Bastringue. Elle nous parle de son événement « Le Bastringue Général« , un marché de créateurs qui se déroule du vendredi 08 au dimanche 10 décembre à Montreuil-Juigné.

On fait également un point sur l’événement « Forum Jeunes et Citoyens » qui s’est déroulé samedi dernier au J « Angers Connectée Jeunesse » à travers un micro-trottoir.