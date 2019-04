L’autisme: stop aux préjugés & Nouvelle soirée pour la Cathocalypse

Alexia Le Mauff, est autiste, elle est venue nous parler de cette maladie qui touche 650 000 français et qui est encore trop peu prise en charge. 45% des personnes autistes ne sont diagnostiquées que trop tard, les infrastructures sont trop peu nombreuses et peu de moyens sont alloués pour aider les personnes atteintes. Le corps enseignant et les familles ne sont pas suffisamment encadrés pour comprendre les mécanismes de ces troubles. Romain Lelavandier en licence 1 de sociologie, a monté un projet avec d’autres camarades de classe appelé « mission collective » et qui cherche à sensibiliser les personnes aux troubles autistiques, afin de casser les préjugés autour de cette maladie.

Nous avons également pu échanger avec Mathurin et William autour de la soirée la Cathocalypse qui aura lieu au parc des expositions le jeudi 11 avril. Une soirée qui se veut éclectique, vous retrouverez UPPERMOST, Leo Pol qui fait du live, un concept jamais expérimenté à la CATHOCALYPSE et Arno Gonzalez.

Maxime Lledo pour la revue de presse & Maxime pour la chronique décalée du lundi soir.

Margaux à l’animation et Mélodie pour la technique