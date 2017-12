L’ALEA, Christian Poveda, l’équithérapie & la déglingue presse

Posted on

On est le jeudi 14 décembre, et aujourd’hui on rencontre Mélodie Leroy de l’ALEA (Association Littéraire des Etudiants Angevins). Elle vient nous parler des concours d’éloquence que l’association organise.

On écoute également un Murmure réalisé à l’occasion de la 23ème édition du Festival Scoop. On y retrouve une interview du photographe et réalisateur Christian Poveda qui présentait en avant première son film La Vida Loca

Pour répondre à nos questions :

Mélodie Leroy de l’ALEA (Association Littéraire des Etudiants Angevins).

Également au programme :

La déglingue presse d’ Axel .

. La chronique sur l’équithérapie d’Aurore.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !