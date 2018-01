L’ACIPA, Valérie Donzelli & la foudre.

On est le mardi 23 janvier, et aujourd’hui on rencontre Dominique Fresneau de l’ACIPA à NNDL (Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’Aéroport de Notre Dame des Landes), association qui lutte contre le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. Il vient nous parler de la décision d’abandonner le projet d’aéroport.

On écoute également une interview de Valérie Donzelli qui était jury au Festival Premiers Plans qui se déroulait du 12 au 21 janvier 2018 à Angers. Elle nous racontait son expérience en tant que jury, son expérience à Premiers Plans mais également son travail en tant qu’actrice, réalisatrice et scénariste.

Pour nous en parler:

Dominique Fresneau, co-président de l’ ACIPA à Notre Dame des Landes.

co-président de l’ Valérie Donzelli, jury au Festival Premiers Plans.

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin.

__________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !