La solidarité court les rues, ateliers du J, marchés de noël & King Gizzard and the Lizard Wizard

On est le mercredi 13 décembre, et aujourd’hui on rencontre Jean-François De Lalande de collectif citoyen « La solidarité court les rues« . Il vient nous parler de la marche qu’il organise depuis plusieurs villes de France jusqu’au Champs de Mars à Paris, le 21 janvier pour exprimer leur solidarité envers toutes les personnes dans la misère.

Angela Robin nous parle également des ateliers « La cuisine au micro-ondes » et « Chaud cacao ! Show chocolat » organisé parle J « Angers Connecté Jeunesse ».

Pour répondre à nos questions :

Jean-François de Lalande du collectif citoyen « La solidarité court les rues « .

du collectif citoyen « « . Angela Robin du J « Angers Connecté Jeunesse ».

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie .

. La chronique musicale de Paul.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !