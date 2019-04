La Paperie et la Compagnie Mesdemoiselles & Rencontre avec l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage

Laure, Clara et Sandrine Abayou nous parlent du site La Paperie et de la compagnie Mesdemoiselles qui sera présente du 25 mars au 21 avril. Vous retrouvez dans ce podcast toutes les festivités présentes sur le lieu pendant ce mois. L’occasion de découvrir cette troupe qui mêlent l’ensemble des arts du cirque; de la danse, en passant par le voltige, ou même la contorsion.

Vous pourrez également retrouvez l’interview d’Olivier et d’Armelle, membres de l’association Solidarités nouvelles face au Chômage. Depuis 33 ans les bénévoles oeuvrent à accompagner et réinsérer les demandeurs d’emplois. (Une coquille s’est glissée dans l’introduction, c’est SNC et non SCV…)

Retrouvez également un reportage murmure sur l’association UNAFAM. Une association qui soutient les familles dont un de leur proche est gravement malade. Réalisation par Tiphanie.

Margaux à l’animation, Etienne et Flavie à la technique