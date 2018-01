La Maison Bleue, micro-ondes & musique de super-marché

On est le mardi 9 janvier, et aujourd’hui écoute un reportage Murmure réalisé par Robin et Lucie. Ils nous parlent de la Maison Bleue située Boulevard Foch. Elle est connue pour être l’un des bâtiments avec la plus grande façade recouverte de mosaïque dans le style art déco.

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin .

. La chronique spéciale musique de super-marché de Bernay.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !