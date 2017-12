La LIMA & la SPERGE

On est le lundi 11 décembre, et aujourd’hui on Sylvain et Laure de la LIMA (Ligue d’Improvisation Angevine). Ils viennent nous parler du Derby du Mainne et Loire, un match entre trois villes: Saumure, Angers et Cholet !

En préparation du festival Premiers Plans 2018, on vous rediffuse un reportage sur le jury étudiant de l’année dernière sur leur expérience.

Pour répondre à nos questions :

Sylvain et Laure de la LIMA (Ligue d’Improvisation Angevine).

Également au programme :

La chronique de Max des Imposteurs.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !