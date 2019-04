La LIMA & la nuit du cinéma

Retrouvez ici l’interview avec Simon, membre de la LIMA– La ligue d’improvisation angevine– il nous parle du match de théâtre d’improvisation qui aura lieu au centre Jean Carmet le 29 et 30 mars. Un évènement festif, où la LIMA affrontera son homologue suisse dans une ambiance décontractée, mêlant compétition théâtrale et compétition « sportive ».

Nous serons aussi avec Calixte, Antoine et Malo, ils nous parlerons de l’évenement cinéma organisé par la FédeA. Depuis 4 ans, la nuit du cinéma permet de regarder plusieurs films à moindre coût et de se retrouver le temps d’une soirée. Cette année, il y aura 5 projections aux 400 coups, du pop corn, des bonbons et des boissons… tout ça pour 10 euros! Organisée par des étudiants, la nuit du cinéma accueille néanmoins tout le monde. Ca sera le 29 mars de 20h à 3h30.

Retrouvez également la chronique de Leia sur le titre Maché Bécif de Dub inc et la chronique hebdomadaire de Lucie, ce soir on parlera du palais épiscopal d’Angers.

Etienne pour la programmation/ Brice pour la technique

Margaux à l’animation