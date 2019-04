La Bibliothèque anglophone d’Angers & Mobilisation pour les PSAD

Phoebe est à la tête de la bibliothèque anglophone d’Angers depuis sa création en 1993. Une institution qui accueille des ouvrages dans la langue de Shakespeare des plus « classiques » au plus contemporains. Phoebe nous parlera dans ce podcast du fonctionnement de cette jolie structure et vous présentera l’ensemble des ateliers et conférences qui y ont lieu.

Nous avons également pu échanger avec Sylvie Proust, administratrice de la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) et également Directrice générale d’Harmonie Medical Service. Elle revient sur les difficultés de ce corps de métier et la mobilisation qui devait avoir lieu à Paris le 16 avril.

Tiphanie pour murmure avec un reportage sur le Château de Montsoreau

Margaux à l’animation et à la technique