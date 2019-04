Justice sociale et action climatique même combat?

Nous avons reçu dans nos studios Léa, Denis et Joffrey, militants au sein de justice climatique Angers. Cette organisation promeut une mobilisation non violente en faveur de l’écologie et d’une refonte de la politique sociale.

Nous avons pu échanger avec eux sur leur vision de la société et sur les moyens à mettre en place pour que la lutte en faveur de l’écologie et de la justice sociale convergent.

Le 29 mars ils ont mené une action symbolique à la mairie de Trélazé dans le cadre du mouvement ANV cop 21, ils ont en effet décroché et sorti de la mairie le portrait du président Emmanuel Macron. On revient avec eux sur cet épisode qui a valu à plusieurs membres de passer la nuit en garde à vue.

Vous pourrez également découvrir deux associations du territoire, avec des reportages murmures réalisés par Tiphanie: La place à vélo et l’association Aider.

Margaux à l’animation, Thibault pour la technique, Etienne pour la programmation musicale