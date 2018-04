‘In Utero’, Angers Connecté Jeunesse, zoos humains & kayak

On est le mercredi 11 avril, et aujourd’hui on discute avec Margaux Bisson et Anaïs Boissonneau de l’exposition « In Utero ». Elles nous parler de leur événement qui se déroule aux Salons Curnonsky le jeudi 19 avril, entre exposition et performance Pythie.

On écoute également un reportage Murmures réalisé par Paul sur le J Angers Connecté Jeunesse.

Pour nous en parler:

Margaux Bisson et Anaïs Boissonneau de l’exposition « In Utero »

Egalement au programme:

Lucie nous parle des zoos humains.

Ludmilla, en stage à Radio Campus Angers, nous parle de sa passion: le kayak.

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.