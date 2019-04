Ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré & 52ème édition pour le festival Rock’n Solex

Retrouvez ici: un podcast consacré au spectacle Ici-Bas, les mélodies de Gabriel Fauré. Après le festival d’Avignon ou encore le Centquatre à Paris, cette création mise en scène par Sonia Bester et Olivier Mellano s’est arrêtée au théâtre le Quai le 27 avril. Nous avons pu échanger avec Olivier Mellano, on est revenu avec lui sur l’histoire de ce spectacle, de l’oeuvre et l’essence qui l’anime.

Vous pourrez également écouter l’entretien avec Robin Guill le programmateur musical de la 52 ème édition de Rock’n Solex. Un festival rennais emblématique qui mêle concerts et courses de Solex. On revient avec lui sur la programmation explosive qu’il y avait du 24 au 28 avril cette année dans la capitale Bretonne!

Lucie pour sa chronique sur Notre-Dame de Paris, Brice à la technique, Margaux pour l’animation