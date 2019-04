Gilets jaunes: Mobilisations pour plus de justice sociale, des ronds-points à l’assemblée des assemblées

Depuis octobre 2018, un mouvement social d’une ampleur inédite se mobilise à travers la France pour montrer son mécontentement face à un système politique qui ne répond plus à ses attentes. Si c’est la hausse des taxes liée au carburant qui a mit le feu aux poudres et lancée le mouvement via les réseaux sociaux, c’est aujourd’hui un ensemble de revendications sociales, politiques ou même écologiques qui fleurissent au sein des Gilets jaunes. Malgré les violences que le mouvement subit, les dérives dans les manifestations, et les incompréhensions qui peuvent subsister, le mouvement ne fléchit pas.

Le week-end dernier en effet, à Saint Nazaire, ce sont 900 personnes, appartenant à des groupes locaux du mouvement qui se sont réunis. Trois jours de discussion, d’échange et de mise en commun des revendications. Et si le mouvement paraissait éparse à ses débuts, il tend aujourd’hui à se structurer. Si les opinions divergent encore sur la teneur du mouvement c’est pourtant une nouvelle ère de la démocratie qui se met en place, entre manifestations, et soif d’une représentation politique, et citoyenne, plus directe et plus participative.

Nous avons reçu pour en parler 4 militants locaux du mouvement: Angélique, Lucy, Serge et Damien. Nous avons également pu travailler en collaboration avec Radio Parleur qui s’est rendue à l’assemblée des assemblées pour interroger des militants. Vous pourrez ainsi écouter des extraits du reportage réalisé sur place.

