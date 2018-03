Gaël Faye, Philodome & déglingue presse

On est le jeudi 29 mars, et aujourd’hui on rencontre Gaël Faye, rapeur franco-rwandais, qui se produira au festival des Z’eclectiques édition printemps 2018. Il nous parle de sa musique et de son parcours.

On écoute également un reportage Murmures réalisé par Yasmine au sujet de l’association Philodome, une ressourcerie de proximité à Angers.

Pour nous en parler:

Gaël Faye, rapeur franco-rwandais.

Egalement au programme:

La déglingue presse d’Axel.

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.