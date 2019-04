Festival version Queer pour Les Lucioles & Esscapade pour l’association Syncope

Ce soir, nous avons accueilli Hortense, Dimitri et Valentin du collectif les Lucioles.. Ils militent pour permettre aux étudiants LGBT+ d’avoir de meilleures conditions de vie et d’étude. Ils luttent contre la désinformation qui peut conduire à l’exclusion et la haine.

Du 9 au 11 avril, ils organisent un festival culturel « version Queer », des tables rondes avec des journalistes, historiens ou anthropologues seront organisées pour parler de la place des personnes LGBT+ dans les médias ou les écrits.

Le 11 avril au cinéma les 400 coups ce sera le film documentaire « Kafiki », sur fond d’afro féminisme et d’histoire d’amour impossible entre deux kenyanes, suivi d’un débat avec Yvelin Ducotey, docteur en étude anglophone à l’UA, qui sera mit à l’honneur.

Nous avons également pu échanger avec Paul et Louise, étudiants à l’ESCA, et membres de l’association Syncope. Le 4 avril au Chabada de 21h30 à 4h00 du matin, ils organisent la soirée Esscapade. Un gros évènement musical mêlant rock, rap et techno. Ils recevront notamment pour l’occasion Youv Dee, I Hate models & Kynn ainsi que plusieurs groupes locaux de rock. Retrouver les infos complémentaires ici.

Margaux à l’animation, Kévin pour la technique