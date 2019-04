Festival les Spectacurieux & Dooinit

Dooinit, DO IN IT? L’un des plus gros festival afro américain, culture hip hop du grand ouest reprend du service pour la 10 ème édition! Du 2 au 7 avril venez vous ambiancer et découvrir la culture hip hop à Rennes dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale bretonne. Au programme: musique, battle, conférence, projection, blind test…

Réservez vos places ici. Do it! Une interview réalisée avec Charles Songue, directeur du festival.

Le festival les Spectacurieux revient à Angers pour sa 7ème édition! Un festival qui met à l’honneur la création universitaire! Professionnels, amateurs mais surtout artistes motivés sont là pour vous présenter des spectacles uniques et de qualité sur Angers, et ses environs du 27 mars au 6 avril. Retrouvez les infos et les réservations sur le site. Enjoy! Une interview réalisée avec Sophie Genot, chargée de projet culturel pour l’université d’Angers.

Tiphanie a réalisé un reportage Murmure au sein de la cité des associations, retrouvez dans ce podcast, l’association Oxygem. Elle permet aux personnes souffrant d’handicap de bénéficier d’activités. Non à l’exclusion! Une belle leçon d’humanité!

Margaux à l’animation, Mélodie pour la technique, Etienne pour la programmation