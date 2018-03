Festival Création Universitaire, Festival Printemps Musical & tapisserie apocalypse

On est le mercredi 28 mars, et aujourd’hui on rencontre Sophie Genot, chargée de projet culturel et coordinations du Festival de la Création Universitaire. Elle vient nous parler de cet événement, de son organisation et de son programme. Le festival se déroule du 4 au 14 avril sur Angers. Programme à retrouver sur http://festival.univ-angers.fr/ .

On discute également avec Jean-Pascal Rivière, de la mairie de Tiercé. Il vient nous parler de la 11ème édition du Festival Printemps Musical de Tiercé, qui se déroule du 30 mars au 20 avril.

Pour nous en parler:

Sophie Genot , chargée de projet culturel et coordinations du Festival de la Création Universitaire.

, chargée de projet culturel et coordinations du Jean-Pascal Rivière, de la mairie de Tiercé.

Egalement au programme:

Lucie nous parle des tapisseries de l’apocalypse.

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.