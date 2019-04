Festival Al’ Arrach & Nouvel EP pour Flo et Spectateur

Dans ce podcast retrouvez Pia et Manu membres de l’association UUKSA, ils nous parlent du festival Al’Arrach qui aura lieu les 3 et 4 mai à Saint Lézin. Un festival aux influences Hip Hop reggae, qui se produit depuis plus de 7 ans. Cette année les bénéfices seront reversés au projet qu’ils ont en lien avec le Kenya et la Tanzanie.

Vous pourrez également retrouver MC Flo, il nous parle de son prochain EP « sans artifices » qui sortira ce 3 mai. Un EP en duo avec Spectateur. Antihéros, ton aiguisé, rap exacerbé, climat suave ou rythmé, ils abordent souvent plusieurs profils liés aux problèmes sociaux actuels. Une bouffée d’air frais à laquelle on peut s’identifier.

Première chronique culturelle avec Marie-Elisabeth qui nous présente et nous analyse le magasine Zadig d’Eric Fottorino.

Margaux pour l’animation, Mélodie pour la technique