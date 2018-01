Familles en images & la limitation à 80km/h

On est le lundi 8 janvier, et aujourd’hui on rencontre Claudine Veuillet-Combier, membre du comité scientifique du colloque « Familles en images ». Elle vient nous parler du colloque international transdisciplinaire: « Familles en images: Entre regards et récits » qui se déroule les jeudi 11 et vendredi 12 janvier.

Pour nous en parler:

Claudine Veuillet-Combier, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute à l’Université d’Angers.

