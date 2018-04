Fakear, Doctoriales 2018, agenda & déglingue

On est le jeudi 5 avril, et aujourd’hui on discute avec Fakear lors d’une interview enregistrée par Paul, de l’Artyshow, juste avant sa performance au Festival des Z’Eclectiques le samedi 31 mars !

On écoute également un reportage Murmures réalisé par Mathieu lors des Doctoriales 2018 de l’Université d’Angers. Il donne aujourd’hui la parole au doctorants présents à l’événement.

Pour nous en parler:

Fakear lors du Festival des Z’Eclectiques.

Egalement au programme:

L’agenda des sorties par Thibault.

La déglingue presse d’Axel.

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.