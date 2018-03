Expo Paysages Fragmentés, appel à la grève, pick up artiste & corrélations

On est le mardi 27 mars, et aujourd’hui on rencontre Oriane Boutet et Hermine Piloquet, toutes les deux en troisième année de licence d’histoire de l’art à l’UCO d’Angers. Elles viennent nous parler de leur projet d’exposition « Paysage fragmenté » qui se déroule du 3 au 6 avril 2018 à travers de photos de l‘artothèque d’Angers.

On a également discuté avec Franck Piou, militant à la CGT. Il nous parle de l’appel à la grève dans les CHU lancé par l’intersyndical les 29 et 30 mars.

Pour nous en parler:

Oriane Boutet chargée de communication et Hermine Piloquet chargée de médiation de l’exposition « Paysage fragmenté ».

chargée de communication et chargée de médiation de l’exposition Franck Piou, militant à la CGT.

Egalement au programme:

Quentin nous parle des corrélations.

nous parle des corrélations. Bernay nous parle des « pick-up artists »

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.