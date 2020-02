Entre Spiritualité et Imagination

Bonsoir à tous,

Dans cette émission du Sous-Marin on vous dit comment communiquer avec vos animaux et on parlera également communication avec les personnes décédées. Cela rentre dans le cadre dans la conférence Médiumnique qui aura lieu sur Angers vendredi soir à 19h30.

En deuxième partie nous parlerons du MuMo, ce musée sur 4 roues qui sillonne les villes en France pour amener l’art contemporain dans la ruralité. Un concept original accessible à tous qui est à Baugé en Anjou jusqu’à vendredi.

Mathis (stagiaire à Radio Campus Angers) et Alexis viendrons vous faire un point sur l’actualité.

Et enfin un murmure autour du Club de roller derby angevin: Anjou Derby girls.

Bonne écoute Moussaillons!