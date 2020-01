Deuxième plongeon dans Premiers Plans !

On vous propose un petit temps spécial Raymon Depardon , qui est au cœur du Festival, Quentin et Alexis ont préparé deux chroniques pour nous présenter les films qui les ont marqués

Pour finir, nous repartirons dans le milieu des programmes films d’école, avec une interview de Gabrielle Stemmer, réalisatrice du film Clean With Me (After Dark), puis Thibault et Quentin nous parlerons de nouveaux films présents dans cette programmation