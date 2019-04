Des étudiantes se mobilisent contre le harcèlement & Festival éco responsable de printemps

Mathilde et Tiphaine étudiantes au sein de l’UCO vous parlent de leur évènement qu’elles ont organisé le 9 avril dans le Hall Bazin de l’université. Un évènement qu’elles ont crée pour sensibiliser et lutter contre le harcèlement dont sont victimes les femmes. On revient avec elles sur leur engagement.

Vous pourrez également entendre Thomas Bouchez sur les ondes, organisateur du festival éco responsable de printemps qui aura lieu au domaine de Danne à Saint-Martin du Bois, le samedi 27 avril. Un évènement festif et grand public engagé pour l’écologie et le bien être. Des prix libres et conscients, une multitude d’ateliers et de spectacles, un marché de créateur, et des concerts de musique. (Alcool et Chiens interdits)

Flavie pour la technique, Etienne pour la programmation musicale, Margaux pour la technique