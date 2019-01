Delgres au Chabada & Concours d’art oratoire pour les étudiants

Nous avons eu la chance d’avoir en interview Pascal Danaé membre du trio Delgres. Il est revenu sur l’univers unique de ce groupe aux influences blues, rock et créoles. Ils joueront ce jeudi 24 janvier au Chabada à partir de 20 heures.

Nous avons également reçu Sylvie Michaud chef du département de culture langue et communication de l’ESA, ainsi que Clara Bureau et Antoine Parsoud finalistes pour le concours Démosthène d’art oratoire. Ce jeudi c’est la grande finale inter école où les finalistes de chaque école s’affronteront pour obtenir l’un des 3 prix en jeu et devenir…le « Démosthène » des temps modernes.

Retrouvez également la chronique de Thibault pour savoir tous les bons plans sorties du weekend !

Inès à la technique/ Etienne pour la programmation/ Margaux à l’animation