Critique cinéphile: Utoya 22 juillet & Syndicats étudiants

Retrouvez l’ITW autour du plan « Choose France » annoncé par Edouard Philippe le 19 novembre. Nous avons donc interrogé Hillaire Bouyé membre de l’UNI et Victor Marion président et co fondateur de la fédération des jeunes et des étudiants du Mans sur le projet du gouvernement qui consiste à faire payer les étudiants hors UE leur scolarité.

Corentin nous fait une rétrospective sur le film, Utoya 22 juillet d’Erik Poppe, un film qui retrace les attaques terroristes du 22 juillet 2011 sur l’île d’Utoya en Norvège.

Inès à la technique/ Margaux à l’animation