Conférence gesticulée, revue de presse & agenda de la semaine

On est le jeudi 25 janvier, et aujourd’hui, à l’occasion de sa conférence gesticulée, on rencontre Anthony Pouliquen qui vient nous parler de son travail. La conférence se déroulera demain, vendredi 26 janvier 2018, à 20H30 à la Maison Pour Tous de Monplaisir. Cette conférence aura pour thème « Une autre histoire des classes sociales ».

Pour nous en parler :

Anthony Pouliquen, conférencier gesticuleur.

Également au programme :

L’agenda de la semaine de Thibault .

. La revue de presse de Pierre-Louis.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !