Cinélégende, Silver Louzy, l’agenda & Johnny !

On est le jeudi 07 décembre, et aujourd’hui on rencontre Philippe Parrain de l’association Cinélégende. Il vient nous parler de la programmation du second cycle du festival édition 2017-2018.

On rencontre également Silver Louzy, qui nous parle de son concert qui se produira ce vendredi 08 décembre au bar du Blue Monkeys !

Pour répondre à nos questions :

Philippe Parrain de l’association Cinélégende.

de l’association Silver Louzy

Également au programme :

L’agenda de la semaine avec Thibaud.

La déglingue presse d’Axel.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !