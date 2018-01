Bentham, Soulshine & la cathédrale Saint-Maurice

On est le mercredi 24 janvier, et aujourd’hui on rencontre Bentham, rappeur angevin qui vient nous parler de son parcours et de son travail mais également de la sortie de son EP « JEUNE VETER4N » qui sera disponible à partir de lundi 29 janvier 2018.

On écoute également un reportage Murmure d’Anjou réalisé par Pierre-Louis. Il part à la rencontre de l’association de danse angevine Soulshine, qui promeut la culture hip-hop.

Pour nous en parler:

Bentham, rappeur angevin.

Également au programme :

La chronique patrimoine de Lucie.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !