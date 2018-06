Astropolis, Au Foin de la Rue, château de Serrant & étude de Paul

On est le mercredi 30 mai et aujourd’hui on discute avec Jessica, responsable relations presse, partenariats & action culturelle au Festival Astropolis. Elle nous parle de la programmation de cette 24ème édition du festival electro qui se passe à Brest.

Egalement au programme, une interview avec Max, programmateur du festival Au Foin de la Rue. Il nous parle de cette nouvelle édition de ce festival éthique et éclectique qui se passe à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne.

Pour nous en parler:

Jessica , responsable relations presse, partenariats & action culturelle au Festival Astropolis .

Egalement au programme:

Lucie nous parle du château de Serrant.

Quentin fait une étude scientifique de l'une des personnes de l'équipe: Paul.

Yasmine,Paul et Thibault à l’animation. Maëlle et Etienne à la technique. Lucie au décrochage antenne.