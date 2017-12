ASLM Volley Ball & la SNCF

On est le lundi 4 décembre, et aujourd’hui on rencontre Claire et Benoit de l’ASLM Volley-Ball (Angers Sport Lac de Maine) qui viennent nous parler du tournoi de volley organisé afin de récolter des dons pour le Téléthon 2017. Le tournoi est organisé par le Comité Départemental de Volley-Ball 49.