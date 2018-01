Angers Likes Metal, le J, le quizz presse & l’agenda

On est le jeudi 11 janvier, et aujourd’hui rencontre Teddy et Quentin de CROM, une association angevine qui promeut la scène métal. Ils nous parlent de la finale du « Angers Likes Metal » qui se déroule le vendredi 19 janvier au Chabada.

On rencontre également Arnaud Brailly du J Angers Connecté Jeunesse qui nous parlent des événements à venir organisés par le J.

Pour nous en parler:

Teddy et Quentin de l’association CROM .

et de l’association . Arnaud Brailly du J Angers Connecté Jeunesse.

Également au programme :

La déglingue/quizz de presse d’ Axel .

. L’agenda de la semaine de Thibault.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !